Тренер Могучих: за десять дней до Олимпиады Ярослава получила серьёзную травму

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих, рассказала, что спортсменка получила травму за несколько дней до старта Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Мы ехали на Игры в Токио, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку и мы десять дней до Олимпиады не тренировались.
Поэтому она сделала всё, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить её», – приводит слова Степановой «Суспільне».
Напомним, Ярослава Могучих завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио с результатом 200 см, чемпионкой стала россиянка Мария Ласицкене (204 см).
В феврале 2021 года Могучих преодолела высоту 206 см, установив рекорд Украины и мира среди спортсменов до 20 лет по прыжкам в помещении. После Олимпиады-2020 украинская спортсменка возглавила мировой рейтинг.
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