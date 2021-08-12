Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тренер Могучих: за десять дней до Олимпиады Ярослава получила серьёзную травму

Тренер Могучих: за десять дней до Олимпиады Ярослава получила серьёзную травму
Комментарии

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих, рассказала, что спортсменка получила травму за несколько дней до старта Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Мы ехали на Игры в Токио, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку и мы десять дней до Олимпиады не тренировались.

Поэтому она сделала всё, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить её», – приводит слова Степановой «Суспільне».

Напомним, Ярослава Могучих завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио с результатом 200 см, чемпионкой стала россиянка Мария Ласицкене (204 см).

В феврале 2021 года Могучих преодолела высоту 206 см, установив рекорд Украины и мира среди спортсменов до 20 лет по прыжкам в помещении. После Олимпиады-2020 украинская спортсменка возглавила мировой рейтинг.

Новость по теме
Украинская легкоатлетка Могучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене
Новость по теме
Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021