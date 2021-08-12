Гандболистка сборной России Ильина рассказала, что помешало команде выиграть финал ОИ-2020

Игрок женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина прокомментировала выступление команды на Олимпийских играх в Токио (Япония). По мнению спортсменки россиянкам не хватило эмоций для победы.
«Мне кажется, что в полуфинале с Норвегией мы отдали все эмоции. Было видно, как мы сражались за каждый сантиметр. Потом и плакали, и радовались, и смеялись. К сожалению, к финалу нам не удалось собраться, и физически тоже было сложно, это была восьмая игра», — цитирует Ильину «Спорт-Экспресс».
В финале Олимпиады-2020 женская сборная России уступила команде Франции со счетом 25:30. В полуфинале россиянки победили сборную Норвегии — 27:26. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборные России и Франции также играли в матче за золото, тогда сильнее оказались россиянки (22:19), в полуфинале Олимпиады-2016 подопечные Евгения Трефилова с минимальным перевесом переиграли норвежек (38:37).
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