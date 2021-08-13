«Смотрите, какая зрада». Скабеева выложила фото с украинским борцом и депутатом Беленюком

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева опубликовала в своём канале в «Телеграме» фотографию с олимпийским чемпионом Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе и по совместительству украинским депутатом Жаном Беленюком.
«Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», — подписала старый снимок Скабеева.
Фото: Телеграм-канал Ольги Скабеевой
Этим снимком Скабеева ответила на публикацию украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, которая после завоевания бронзы Олимпийских игр – 2020 в Токио тепло обнялась с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. За попавший в Интернет снимок Могучих была вызвана в Минобороны Украины, после чего написала: «Хочу всех заверить: я имею честь находиться в рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне».
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