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Федерация триатлона России выступила с заявлением о положительном допинг-тесте Полянского

Федерация триатлона России выступила с заявлением о положительном допинг-тесте Полянского
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Федерация триатлона России высказалась о нарушении антидопинговых правил россиянином Игорем Полянским.

«Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 г. Проба «А» показала наличие в крови атлета запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина.

Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы – атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена», — говорится в заявлении федерации на официальном сайте.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

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