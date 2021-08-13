Алла Шишкина рассказала об отношениях с украинскими синхронистками

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об отношениях с соперницами из других стран на Олимпиаде в Токио. В частности, она сообщила, что у россиянок сложились прекрасные отношения с украинками.

«Не приходилось ли сталкиваться с негативным отношением? Слышали разговоры в стане соперников. Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь всё понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Мы спокойно поздравляли друг друга и обнимались.



Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?». Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!». Вообще Олимпиада — символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья», — цитирует Шишкину «RT на русском».

Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.