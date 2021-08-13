63% опрошенных россиян назвали выступление российской сборной на Олимпиаде успешным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, посвящённого итогам Олимпийских игр в Токио, сообщает сайт ВЦИОМ.

Около половины опрошенных (47%) следили за развитием Олимпиады, 11% из которых регулярно смотрели телевизионные трансляции по всем видам спорта, 5% смотрели соревнования, в которых у сборной России были шансы завоевать призовые места, 31% смотрел только интересующие их виды спорта. Половина респондентов (50%) не следили за событиями Олимпиады. Опрос показал снижение интереса к Олимпиаде. За зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане 2018 года следили 69% опрошенных, а за летними в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 64%.



Большинство респондентов (63%) называют выступление российской команды успешным, 30% считают его отличным. Отрицательно оценили выступление национальной сборной 5% опрошенных. Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио получило более высокие оценки соотечественников, чем выступления на Олимпиадах в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.