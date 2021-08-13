«Может, наконец начнём жить по закону»? Роднина — о положительном допинг-тесте Полянского

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского. Он выступал на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Казалось бы, всё уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнём уже ею пользоваться? В 2016 году появилась статья за употребление и склонение к допингу. Имея положительные пробы, мы ни одного человека с 2016 года не привлекли. Может, в конце концов, начнём жить по закону и правилам?
Что касается продления санкций для России из-за этого случая, то всё может быть. Поэтому я и говорю — полнейшее неуважение», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.
- 13 августа 2021
-
11:31
-
11:27
-
11:22
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:28
-
10:21
-
10:10
-
09:26
-
08:39
-
02:42
-
01:04
-
00:48
-
00:22
- 12 августа 2021
-
23:52
-
23:32
-
22:26
-
21:28
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:50
-
16:21
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:27
-
14:09
-
14:04
-
13:57