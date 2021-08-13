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«Может, наконец начнём жить по закону»? Роднина — о положительном допинг-тесте Полянского

«Может, наконец начнём жить по закону»? Роднина — о положительном допинг-тесте Полянского
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского. Он выступал на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Казалось бы, всё уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнём уже ею пользоваться? В 2016 году появилась статья за употребление и склонение к допингу. Имея положительные пробы, мы ни одного человека с 2016 года не привлекли. Может, в конце концов, начнём жить по закону и правилам?

Что касается продления санкций для России из-за этого случая, то всё может быть. Поэтому я и говорю — полнейшее неуважение», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

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