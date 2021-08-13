Ростовцев: если вина Полянского будет доказана, я за то, чтобы он понёс наказание

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского. Ранее Полянский участвовал в Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Международная федерация триатлона сообщает, что у красноярца, участника Олимпийских Игр в Токио, триатлониста Игоря Полянского положительный допинг-тест.

Мои чувства? Я расстроен и обескуражен.

Позиция Минспорта России и моя лично — нулевая терпимость к допингу. Я за чистый спорт, за честную и справедливую конкурентную борьбу.

Мне обидно, что из-за допинговых скандалов мы вынуждены выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. И мне горько, что мы не усваиваем уроки прошлого.

У Игоря сейчас есть возможность запросить анализ пробы и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде. Но если вина будет доказана, я за то, чтобы он понёс наказание. Уверен, что культура нулевой терпимости к допингу должна быть базовым элементом воспитания всех спортсменов. Иначе это не спорт, а игры шулеров», — написал Ростовцев в своём «инстаграме».