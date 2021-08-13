«Человек, проигравший по жизни, хочет кого-то обмануть». Журова — о допинге Полянского

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением насчёт сдавшего положительный допинг-тест спортсмена Игоря Полянского. Ранее россиянин выступал в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он занял 43-е место.

«Конечно, это безалаберность. Я пока не знаю, готовился ли он со сборной, потому что обычно допинговые скандалы бывают, когда человек уходит на индивидуальную подготовку. Это вредительство целой стране. Спортсмен должен понимать, что он подставляет всю страну. Тогда уезжай, ты не имеешь права взять и подставить так. Каждый должен это понимать, и мне казалось, что так уже и случилось. Но, оказывается, есть те, кто не понял.

Слов нет, не знаю, что хочется сделать с тренером и врачом. Этот спортсмен же не сам это делал, кто ещё вместе с ним творил такое? Я всегда говорю: надо лучше тренироваться, а не пытаться обмануть другим образом. Мы всегда можем думать, что это случайность. Но с 43-м местом подставлять никто спортсмена не стал бы. Хотя, может, есть люди в команде, которым он не нравится. Но я понимаю, что этот препарат не может просто так попасть в организм.

Лишнее доказательство: ты принимаешь допинг, какое место занимаешь? Не принимаешь — первое место. Человек, проигравший по жизни, хочет кого-то обмануть. Ты всегда боишься, а от этого психологически не расслаблен и выиграть не можешь. Ничего хорошего ни в жизни, ни в результате не принесёт. Конечно, если это не случайность. Но вряд ли случайность будет в таком месте», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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