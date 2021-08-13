Серебряный призёр Игр в Рио дисквалифицирована за фальсификацию результатов допинг-проб
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Дисквалификация серебряного призёра Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в ходьбе на 20 км мексиканки Марии Гуадалупе Гонсалес увеличена ещё на 4 года и продлится до 2026 года, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).
AIU объявил, что на 32-летнюю спортсменку наложена дополнительная 4-летняя дисквалификация за фальсификацию результатов допинг-проб. Это вторая санкция в отношении мексиканской спортсменки. Ранее она уже получила четырёхлетний бан за употребление запрещённого вещества.
Срок второй дисквалификации начнётся после окончания первой — с 16 ноября 2022 года. Таким образом, Гуадалупе Гонсалес отстранена до ноября 2026 года.
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