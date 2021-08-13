Сергей Собянин поздравил московских олимпийцев. Названы размеры призовых за медали

Мэр Сергей Собянин поздравил московских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх – 2020 в Токио. Из 340 российских олимпийцев 103 москвича. Они завоевали 28 медалей – семь золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых.

«Вся страна как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Для миллионов людей вы стали близкими, наверное, и родными людьми. Хотя вы этих людей, зрителей не знаете, но надеюсь, чувствовали их поддержку. По крайней мере, я никогда не смотрел столько Олимпийских игр, соревнований и так не переживал.

Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду, ведь москвичи собрали почти 40 процентов медалей. Это просто здорово! Классный результат, спасибо им огромное! Но главные герои, конечно, вы — спортсмены, победители, участники Олимпиады», — приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, что, по решению мэра столицы, премиальные выплаты московским спортсменам — победителям и призёрам Игр в Токио составят: за золото – 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн.

Олимпийскими чемпионами из москвичей стали Софья Великая и Ольга Никитина (фехтование); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Виктория Листунова (спортивная гимнастика); Андрей Рублёв (теннис); Муса Евлоев (греко-римская борьба); Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Марина Голядкина (синхронное плавание).