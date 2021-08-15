Британский призёр ОИ-2020 впервые прокомментировал обвинения в употреблении допинга

Британский спринтер Чиджинду Уджа, отстранённый от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещённое вещество, впервые дал комментарий по поводу обвинений в свой адрес.

Отметим, 27-летний Уджа – участник Олимпиады – 2020 в Токио (Япония), он входил в команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая завоевала серебряную медаль Игр.

«Давайте расставим все точки над и, я – не мошенник. Я никогда не принимал, по крайней мере, сознательно запрещённых веществ. Я полностью опустошён и потрясён этой новостью. Я люблю этот спорт и знаю о своих обязанностях как спортсмена, так и товарища по команде. Также я с уважением отношусь к формальным процессам, которые ведутся по моему делу, и больше не буду давать никаких комментариев по этому поводу, только если это будет необходимо», — приводит слова Уджи Reuters.

Новость по теме Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован за употребление запрещённого вещества