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Британский призёр Олимпиады-2020 впервые прокомментировал обвинения в употреблении допинга

Британский призёр ОИ-2020 впервые прокомментировал обвинения в употреблении допинга
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Британский спринтер Чиджинду Уджа, отстранённый от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещённое вещество, впервые дал комментарий по поводу обвинений в свой адрес.

Отметим, 27-летний Уджа – участник Олимпиады – 2020 в Токио (Япония), он входил в команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая завоевала серебряную медаль Игр.

«Давайте расставим все точки над и, я – не мошенник. Я никогда не принимал, по крайней мере, сознательно запрещённых веществ. Я полностью опустошён и потрясён этой новостью. Я люблю этот спорт и знаю о своих обязанностях как спортсмена, так и товарища по команде. Также я с уважением отношусь к формальным процессам, которые ведутся по моему делу, и больше не буду давать никаких комментариев по этому поводу, только если это будет необходимо», — приводит слова Уджи Reuters.

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