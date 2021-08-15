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Борцы за права животных призвали МОК исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

Борцы за права животных призвали МОК исключить конный спорт из программы Олимпийских игр
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Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA – «Люди за этичное обращение с животными») призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить конный спорт из программы Олимпийских игр на фоне инцидента с конём Saint Boy в Токио (Япония).

Напомним, конь отказался подчиняться немецкой пятиборке Анники Шлой и преодолевать препятствия, лишив её надежды на медаль. Немецкая спортсменка, которая лидировала после плавания и фехтования, весьма грубо пыталась воздействовать на животное, используя удары хлыстом и шпорами. Также в насилии по отношению к лошади была замечена тренер Шлой – Ким Райснер.

«Олимпийские игры показывают соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу иногда ценой своей жизни. Так же, как игры эволюционировали и стали включать в себя современные виды спорта вроде скейтбординга, PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту», — приводит слова президента PETA Ингрид Ньюкирк пресс-служба организации.

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