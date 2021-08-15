Прыгун в воду Том Дейли ответил на гомофобные слова с российского телеканала в свой адрес

Британский прыгун в воду Томас Дейли отреагировал на гомофобные высказывания в свой адрес, прозвучавшие в эфире российского телеканала «Россия 1». В частности, один из участников дискуссии на шоу «60 минут» назвал участие в Играх гомосексуального мужчины «мерзостью».
Отметим, на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Дейли завоевал золотую и бронзовую медали в прыжках с 10-метровой вышки.
«Я ни о чём подобном не знал. Когда мы на Олимпийских играх, мы в пузыре и практически ничего не видим. История показывает, что сегодня всё общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины. Если бы мы могли объединиться и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше.
Нам ещё многое предстоит сделать для этого. На Олимпийских играх до сих пор соревнуются страны, в которых приверженность к ЛГБТ карается смертельной казнью. Мне очень повезло, что я представляю команду Великобритании, я могу стоять на трамплине, появляться со своим мужем и сыном. И мне не нужно беспокоиться о каких-либо последствиях.
Очень много людей во всём мире, которые живут в менее комфортных условиях. Я надеюсь, что пример спортсменов поможет людям почувствовать себя менее одинокими, почувствовать, что их ценят, что они могут чего-то добиться.
Когда я рос, я всегда знал, что я – другой. Я слышал, как люди говорят плохие вещи обо мне. Вы никогда не можете им ответить. Вы поглощаете себя изнутри и чувствуете себя никем. Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всём мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — приводит слова Дейли Metro.
В 2013 году Дейли сделал каминг-аут, а в 2017 вышел замуж за Лэнса Блэка, с 2018 года пара воспитывает сына Роберта.
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