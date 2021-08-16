Британский призёр ОИ-2020 объяснил ошибкой в маркировке обнаружение допинга в его пробе

Завоевавший на Олимпиаде-2020 серебряную медаль в мужской эстафете 4x100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа, временно отстранённый дисциплинарным органом Международной федерации лёгкой атлетики из-за положительного теста на допинг, собирается назвать «ошибки в маркировке» причиной обнаружения запрещённых препаратов в своей пробе, сообщает Мirror.
В его пробе были найдены запрещённые вещества остарин и S-23. Это означает, что его товарищи по команде по спринту (Зарнел Хьюз, Ричард Килти и Митчелл-Блэйк) столкнутся с потерей своих серебряных медалей, поскольку олимпийские правила предусматривают, что вся команда должна лишиться своей медали, даже если только один участник даст положительный результат на допинг.
Резервный образец пробы Уджи в настоящее время тестируется, чтобы выяснить, содержит ли он также препараты, повышающие производительность, и, если это окажется так, Уджа собирается заявить, что запрещённые препараты не были указаны в качестве ингредиентов в легальных добавках, которые он принимал во время Игр. Даже если Уджа сможет убедить Спортивный арбитражный суд в том, что это действительно так, вероятность того, что он будет полностью освобождён от вины за проступок, невелика. Процесс решения судьбы Уджи и, следовательно, остальной части команды может занять до месяца.
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