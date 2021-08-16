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Дарья Клишина: люблю всех моих хейтеров. Они всё время думают обо мне

Дарья Клишина: люблю всех моих хейтеров. Они всё время думают обо мне
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» обращение к хейтерам.

«Люблю всех моих хейтеров. Они проводят всё своё время, думая обо мне», — подписала снимок на носу яхты Дарья.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Ранее после публикации фотографий с побережья Майами некоторые пользователи писали комментарии с сомнениями в правдивости информации о получении спортсменкой травмы на Олимпиаде в Токио. В отборочных соревнованиях Игр Клишина совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

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