Дарья Клишина: люблю всех моих хейтеров. Они всё время думают обо мне
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» обращение к хейтерам.
«Люблю всех моих хейтеров. Они проводят всё своё время, думая обо мне», — подписала снимок на носу яхты Дарья.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Ранее после публикации фотографий с побережья Майами некоторые пользователи писали комментарии с сомнениями в правдивости информации о получении спортсменкой травмы на Олимпиаде в Токио. В отборочных соревнованиях Игр Клишина совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
Новость по теме«А как же травма?» Подписчик отреагировал на фото Клишиной из Майами, Дарья ответила
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