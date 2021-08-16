Рапиристка Мартьянова: в финале Олимпиады была одна цель — выстоять оставшиеся бои

Олимпийская чемпионка рапиристка Марта Мартьянова рассказала о выступлении с травмой в финале командного турнира Олимпиады-2020 в Токио. В финале россиянки победили сборную Францию со счётом 45:34.
«Помню, вышла на бой с Полин Ранвье, и когда уходила от неё назад, поскользнулась и подвернула ногу. Прям упала на неё всем своим весом. Стало тяжело не только эмоционально, но и физически. Я очень боялась подвести команду. В момент травмы испытала шок, так как аналогичное повреждение получила ещё в январе. Я тогда вообще не могла встать на ногу! А тут, видимо, сказался бешеный адреналин. Я про всё забыла. У меня была одна лишь цель — встать, и хоть как, но выстоять оставшиеся бои. Ведь даже если бы я их проиграла, у девочек хотя бы оставался шанс догнать француженок и выиграть. А если бы я сказала: «Всё, не могу!», нас бы просто сняли и мы бы получили лишь серебро. Так что, кроме мысли, что надо вставать и идти фехтовать дальше, ничего в голове не было. Ни-че-го! Боль была очень резкая. Я посмотрела на ногу, увидела, как она распухла… Мне повезло, что подбежал доктор и быстренько сделал заморозку и другие необходимые процедуры. И я продолжила. В итоге поставили диагноз разрыв трёх связок.
Мы отфехтовали финал, потом у нас взяли небольшое интервью. Я всё терпела и терпела. А когда сели переодеваться, почувствовала, что можно расслабиться. И в этот момент ощутила всю эту боль. Было нереально больно! Потом нас наградили, мы снова дали интервью, и я уже больше не могла терпеть. Сказала: «Всё, пойду». За углом меня встретил врач с коляской. Видимо, в этот момент меня и успел кто-то заснять», — приводит слова Мартьяновой Metro.
- 16 августа 2021
-
14:42
-
14:30
-
14:20
-
13:29
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:45
- 15 августа 2021
-
16:22
-
15:11
-
13:49
-
13:09
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
10:58
-
10:05
-
00:54
- 14 августа 2021
-
23:53
-
22:11
-
21:33
-
20:25
-
19:09
-
17:59
-
17:14
-
16:04
-
15:42
-
14:48
-
14:19
-
13:42
-
12:16
-
12:01
-
11:44
-
11:26
-
11:06