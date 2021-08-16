Рапиристка Мартьянова: в финале Олимпиады была одна цель — выстоять оставшиеся бои

Олимпийская чемпионка рапиристка Марта Мартьянова рассказала о выступлении с травмой в финале командного турнира Олимпиады-2020 в Токио. В финале россиянки победили сборную Францию со счётом 45:34.



«Помню, вышла на бой с Полин Ранвье, и когда уходила от неё назад, поскользнулась и подвернула ногу. Прям упала на неё всем своим весом. Стало тяжело не только эмоционально, но и физически. Я очень боялась подвести команду. В момент травмы испытала шок, так как аналогичное повреждение получила ещё в январе. Я тогда вообще не могла встать на ногу! А тут, видимо, сказался бешеный адреналин. Я про всё забыла. У меня была одна лишь цель — встать, и хоть как, но выстоять оставшиеся бои. Ведь даже если бы я их проиграла, у девочек хотя бы оставался шанс догнать француженок и выиграть. А если бы я сказала: «Всё, не могу!», нас бы просто сняли и мы бы получили лишь серебро. Так что, кроме мысли, что надо вставать и идти фехтовать дальше, ничего в голове не было. Ни-че-го! Боль была очень резкая. Я посмотрела на ногу, увидела, как она распухла… Мне повезло, что подбежал доктор и быстренько сделал заморозку и другие необходимые процедуры. И я продолжила. В итоге поставили диагноз разрыв трёх связок.

Мы отфехтовали финал, потом у нас взяли небольшое интервью. Я всё терпела и терпела. А когда сели переодеваться, почувствовала, что можно расслабиться. И в этот момент ощутила всю эту боль. Было нереально больно! Потом нас наградили, мы снова дали интервью, и я уже больше не могла терпеть. Сказала: «Всё, пойду». За углом меня встретил врач с коляской. Видимо, в этот момент меня и успел кто-то заснять», — приводит слова Мартьяновой Metro.