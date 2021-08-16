Министр спорта Украины: если будем давить на Могучих, то ей предложат деньги, и она уедет

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал резонанс вокруг фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу. После этого Могучих подверглась критике со стороны украинцев.

«По поводу Могучих могу сказать, что если мы не хотим потерять ещё и эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас уезжают спортсмены, то не надо на неё давить. Она вернулась героиней, с бронзовой медалью Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали. Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше», — цитирует Гутцайта «Обозреватель» со ссылкой на Pravda.com.ua.