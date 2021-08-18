Тимановская — о словах Лукашенко: они расходятся, не обращаю внимания

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, попавшая в скандальную ситуацию на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), прокомментировала слова президента Беларуси Александра Лукашенко о ней.
«Довольно странно. Сначала он вообще сказал: «Кто это такая? Я её не знаю». А потом начал говорить, что якобы у меня была какая-то стипендия, что мной управляли. То есть, по сути, его слова расходятся друг с другом. Если он меня не знает, откуда тогда у него информация про стипендию, про то, что я вообще не должна была лететь на Олимпиаду? Хотя это абсолютно не так, потому что у меня был выполнен олимпийский норматив и я имела полное право участвовать в Олимпиаде. Его слова расходятся, и я просто стараюсь не обращать на это внимания», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».
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