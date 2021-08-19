Линой Ашрам описала свой успех на ОИ-2020 фразой «я не русская»

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио (Япония), описала свой успех на Играх. Спортсменка заявила, что её происхождение помогает выигрывать.

«В 14 лет меня назвали Чёрной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи чётко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и добиваюсь успехов», — приводит слова израильской гимнастки Israelhayom.

Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

Напомним, Ашрам была вынуждена закрыть аккаунт в «Инстаграме» из-за угроз и негативных комментариев после победы в скандальном финале Олимпиады-2020.