«Потихоньку всё успокаивается». Линой Ашрам открыла аккаунт в «Инстаграме»

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Олимпиаде в Токио (Япония), вновь сделала свой аккаунт в «Инстаграме» открытым и опубликовала новый пост после успеха на Играх-2020.

«Потихоньку всё успокаивается. Я постепенно начинаю осознавать, чего нам удалось достичь. Теперь у меня появился титул олимпийской чемпионки. Кто бы мог поверить? Но это не только моё достижение, меня окружало так много людей, поэтому это и их успех тоже», — в частности, написала Ашрам.

В своём посте Линой поблагодарила тренеров, Министерство спорта Израиля, Федерацию спортивной гимнастики страны, а также партнёров и спонсоров.

Ашрам победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

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