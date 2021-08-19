Легкоатлет из Бахрейна временно отстранён из-за нарушений антидопинговых правил

Легкоатлет из Бахрейна Эль Хассан Эль-Аббасси временно отстранён от выступлений, сообщает пресс-служба независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Причиной отстранения стали обвинения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен обвиняется по статьям «Наличие или использование запрещённого метода (переливания крови), в которых есть частицы запрещённых веществ» (статья 2.1 и статья 2.2) антидопингового кодекса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).



37-летний Эль-Аббасси специализируется в беге на длинные дистанции. На Олимпийских играх в Токио он занял 25-е место в марафоне. На Азиатских играх 2014 года он завоевал золотую медаль, а на чемпионате Азии 2018 года в беге на 10 000 м занял второе место.

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