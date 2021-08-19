Винер-Усманова высказалась о заявлении FIG про непредвзятое судейство на Играх в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) по работе судей на Олимпийских играх в Токио (Япония). Международный технический комитет по художественной гимнастике, проанализировав компоненты оценок на Играх-2020, не выявил предвзятость судейских решений.

«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир.

Первый раз слышу о том, что кто-то угрожал судьям. К нам лично никаких претензий нет. Мы никому ничего никогда не говорили. Конечно, есть люди, которые возмущены судейством на Олимпиаде, но думаю, что угроз никаких нет. Есть возмущение, почему поставили такую оценку, а не другую.

Готовим материалы, которые предъявим FIG, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Точно знаем, что мы правы», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости».