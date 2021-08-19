Дмитрий Губерниев отреагировал на решение FIG по судейству «художниц» на Олимпиаде-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу работы судей на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Международный технический комитет, проанализировав компоненты оценок на Играх, не выявил предвзятость судейских решений.

Напомним, в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

«Конечно, я ознакомился с решением Международной федерации гимнастики, и вот здесь опять же вопросов больше, чем ответов. Нужно идти до конца, и Ирина Винер-Усманова совершенно права: нужно задавать вопросы и пытаться получить на эти вопросы ответы. Потому что, как бы там ни было, всё то, что происходило на Олимпийских играх (и потеря предмета израильской спортсменкой, и вот эти судейские совещания), всё это нужно не то, что переосмыслить, а собирая новые данные, мы обязаны идти дальше. Это нужно для того, чтобы нам ответили на вопрос: что и как происходило в тот момент, когда израильская спортсменка получала золото, а Дина Аверина — серебро. В любом случае, мне кажется, что вот это решение комитета по гимнастике — не истина в последней инстанции. Нужно идти до конца и отстаивать интересы российского спорта и отдельно взятой блестящей спортсменки Дины Авериной», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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