Гордон: глава федерации гимнастики Украины сказала мне, что Россия покупает судей

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я не специалист в художественной гимнастике. В футболе ты знаешь правила и понимаешь — был пенальти или нет. Хотя у меня были ситуации, когда я смотрю футбол, рядом сидят три великих футболиста, и мы не приходим к общему знаменателю: одни говорят, был пенальти, другие говорят — не было, и мы смотрим повтор.

Художественная гимнастика — тёмный лес. Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться.

Потому что украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира, Олимпийских игр. У нас и Серебрянская — олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, Бессонова, Ризатдинова.

Ира Дерюгина мне говорила: постоянно засуживают. Просто платят деньги втупую судьям.

Я не могу на себя взять ответственность и сказать, что россиянку засудили или не засудили. Для этого надо разбираться в правилах.

Если Аверина была лучше Линой, то надо было отдавать золото Авериной. Если она была хуже — надо давать золото израильтянке. Я за справедливость всегда, несмотря на лица», — сказал Дмитрий Гордон в интервью «ФАК.Подкасту».

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