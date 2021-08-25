Саблистка Ольга Никитина: на церемонии награждения на Олимпиаде мы пели гимн под маской

Российская саблистка Ольга Никитина, дебютантка и чемпионка Олимпийских игр в Токио в команде, поделилась впечатлениями от Олимпиады.

«Пять лет назад мысли, что я буду в составе сборной в Токио, не приходили в голову. Это казалось нереальным. Мы тогда сидели на юниорском сборе и думали, как бы попасть на чемпионат мира и Европы по своему возрасту. Это сейчас: «Что? Какие юниоры?». Тогда же всё было иначе. Только во время выступлений на Кубке и чемпионате России ты понимаешь, что всё не так и невозможно. В этот момент главное — не расслабиться. Никогда нельзя думать, что всё уже сделал.

Когда старший тренер сборной команды по сабле Дмитрий Глотов предложил фехтовать последней, не задумываясь согласилась. Я люблю заканчивать: много раз это делала по кадетам и юниорам, на российских и международных стартах. Как ни странно, мне комфортно фехтовать на последнем бою. Перед финалом разговаривала с моим тренером час. Мы исправляли ошибки предыдущих боёв. Получилось так, что на Олимпиаде я перегорела. На сборах я делала всё хорошо, а в Токио ничего не получалось. Мы с Анзором Исаковичем не понимали, что происходит. Только в командном турнире я немного расфехтовалась. И вот этот час мы разминались, чтобы ко мне вернулись мои привычные движения.

Я помню, что на чемпионате мира-2019 была безумно счастлива, но на Олимпиаде в разы сильнее. Это действительно другой мир, другие соревнования. На Играх было много эмоций: я даже плакала. На мире такого не было. На церемонии награждения мы пели гимн. Пели, чтоб незаметно было. Так хотелось чего-то своего. Тем более под маской не видно. Потом много человек благодарило, что мы исполнили гимн России", — приводит слова Никитиной Sport24.