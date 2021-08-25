Даниленко — о первой медали на Паралимпиаде: стартовал за себя и за погибшего Макарова

Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио (Япония) в плавании Владимир Даниленко поделился эмоциями после того, как принёс России первую медаль Игр. Россиянин стал третьим на дистанции 100 метров на спине.

«Я принес России первую медаль Паралимпийских игр? Я сейчас не могу этого даже представить, потому что в голове не укладывается, каково это. Я очень этим счастлив и горд. Я пять лет шёл к этому, чтобы выступить на Паралимпийских играх и выступить так достойно. Знаете, я здесь один в своем классе, а был ещё и трехкратный чемпион мира Александр Макаров. Царствие ему небесное, он разбился на машине. И если бы этого не произошло, он тоже бы участвовал в Играх.

Я старт сделал за себя, за него и за ещё одного спортсмена. Так что мы втроем этого добились, можно сказать. Когда я посмотрел на табло, то увидел, что совсем немного проиграл серебряному призеру. Я рад тому, что попал в тройку сильнейших, но результат получился чуть хуже, чем утром в квалификации. Но силы и потенциал еще есть, я буду выступать и на дистанции 200 метров», — приводит слова российского спортсмена «РИА Новости».

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