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Пловчиха Пикалова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио

Пловчиха Пикалова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио
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Россиянка Дарья Пикалова завоевала бронзу в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S13 на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Первой стала итальянка Карлотта Джилли с результатом 1.02,65. Серебро завоевала её соотечественница Алессия Берра.

На данный момент это пятая медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио.

Напомним, ранее российский пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Также Валерия Шабалина стала первой в финале на 100 метрах баттерфляем в классе S14. Оба спортсмена установили мировые рекорды.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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