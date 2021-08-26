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Российский пловец Калина стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом по плаванию

Российский пловец Калина стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом по плаванию
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Андрей Калина завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио (Япония) в плавании на 100 м брассом в классе SB8.Россиянин финишировал с результатом 1.7,24 секунды.

Второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео. Третий — китаец Ян Гуанлун.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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