Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в весе до 48 кг

Российская дзюдоистка Виктория Потапова победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь в схватке за бронзу Паралимпийских игр в Токио (Япония). Спортсменки выступали в соревнованиях по дзюдо для слепых в весовой категории до 48 кг.

Это первая медаль сборной России в дзюдо на Паралимпиаде в Токио.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 18 медалей: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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