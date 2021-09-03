Пловец Жданов завоевал третье золото Паралимпиады и установил ещё один мировой рекорд

Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 метров на спине. Он финишировал со временем 40.99 секунды, установив новый мировой рекорд. Спортсмен выступал в категории S4.
Вторым стал чех Арност Петрачек (41.26), третий — представитель Мексики Анхель Камачо Рамирез.
В настоящее время российская команда с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (81-48-44), Великобритания — на втором (37-30-38).
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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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