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Президент FINA — о намёках Мёрфи в адрес Рылова: каждый может высказать своё мнение

Президент FINA — о намёках Мёрфи в адрес Рылова: каждый может высказать своё мнение
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Президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн Аль-Мусаллам высказал мнение об инцидентах с участием Евгения Рылова на Олимпийских играх в Токио.

В адрес российского пловца от американца Райана Мёрфи звучали намёки на то, что заплыв с их участием не был чистым в плане допинга.

«Любой человек может высказать своё мнение, мы живём в демократическом мире. Но со своей стороны, со стороны FINA, я могу сказать, что все спортсмены приехали в Токио чистыми, все проходили тестирование на допинг. Каждый может оставаться при своём мнении. FINA должна гарантировать, что участники заплывов чисты и ко всем проявляется одинаковое отношение. Именно так всё и было на этих Играх.

Рылову не разрешали выйти на церемонию награждения в маске с котом? Олимпийские игры проводятся по прозрачным правилам и регламенту. Они касаются и экипировки. Если организаторы говорят, что по каким-либо причинам это не соответствует правилам, то это так. Я видел Евгения в этой маске, он носил её на разминке, был в ней за пределами бассейна. Но если на официальных мероприятиях маска запрещена, то правила надо уважать, я тоже их соблюдаю», — приводит слова Аль-Мусаллама RT.

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