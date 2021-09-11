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Владимир Путин наградил Дину Аверину Орденом Дружбы. Его вручают чемпионам Олимпиады

Владимир Путин наградил Дину Аверину Орденом Дружбы. Его вручают чемпионам Олимпиады
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Президент России Владимир Путин вручил российской «художнице» Дине Авериной Орден Дружбы за выступление на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Отметим, что им награждают лишь чемпионов Игр, Аверина же привезла из Токио серебряную награду.

На Играх в Токио Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.

Ранее Путин высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

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