Российские призёры Олимпиады-2020 получат автомобили BMW X5 и X3
Поделиться
Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, автомобили BMW какой модели получат российские призёры Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).
«Золото — X5 различных комплектаций, серебро – Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза – это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень», — приводит слова Катушева ТАСС.
Также Катушев уточнил, что комплектация автомобиля будет зависеть от количества завоёванных атлетом медалей.
«У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это», — сказал Катушев, отметив, что в этом году фонд не будет выплачивать спортсменам денежные награды.
Новость по темеПутин: не могу не вспомнить абсолютно политизированные решения в отношении россиян на ОИ
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
14:17
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:08
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:24
-
11:51
- 10 сентября 2021
-
20:04
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:19
-
14:14
-
13:31
- 9 сентября 2021
-
13:08
-
11:25
-
08:20
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
18:09
-
17:31
-
12:34
-
12:26
- 7 сентября 2021
-
18:21
-
11:33
-
01:09
- 6 сентября 2021
-
23:48
-
16:40
-
13:35
-
12:58
-
12:08
-
10:25
Партнерский контент