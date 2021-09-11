Российские призёры Олимпиады-2020 получат автомобили BMW X5 и X3

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, автомобили BMW какой модели получат российские призёры Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

«Золото — X5 различных комплектаций, серебро – Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза – это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень», — приводит слова Катушева ТАСС.

Также Катушев уточнил, что комплектация автомобиля будет зависеть от количества завоёванных атлетом медалей.

«У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это», — сказал Катушев, отметив, что в этом году фонд не будет выплачивать спортсменам денежные награды.