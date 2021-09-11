Дина Аверина получила автомобиль BMW X5, который вручали чемпионам Игр-2020

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина получила от Фонда поддержки олимпийцев ключи от автомобиля BMW X5. Автомобилем BMW X3 наградили сестру Дины – Арину Аверину.
Фото: «Инстаграм» сестёр Авериных
Отметим, автомобили BMW X5 получали золотые медалисты, а серебряные и бронзовые — BMW X3. При этом комплектация машин зависела от уровня и количества завоёванных атлетом медалей. Вместо номеров у машин временно были установлены именные таблички, которые будут использоваться до регистрации автомобиля в ГИБДД.
Арина Аверина на Играх в Токио стала четвёртой. Победила израильтянка Линой Ашрам. Российская команда подавала протест на судейские оценки.
Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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