Треть граждан Японии поддержала идею проведения ещё одной Олимпиады в стране

36,3% граждан Японии выступили за идею вновь провести Олимпийские игры в стране.

Эти данные приводятся в опросе японского исследовательского института Номура. При этом против проведения Олимпиады выступают 36% опрошенных, а 27,7% не смогли ответить на вопрос. В опросе приняли участие 3564 человека.

Тридцать вторые летние Олимпийские игры, прошедшие с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио (Япония), изначально должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они состоялись на год позже.

Россию на Играх в столице Японии представили 335 спортсменов, которые выступили в 33 видах спорта.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.