Олимпийцы из США смогут принять участие в Играх только в случае прохождения вакцинации

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) на своём официальном сайте опубликовал требование о том, чтобы все американские спортсмены, которые будут представлять страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), прошли вакцинацию от коронавируса.



Справку о том, что прививка была сделана, олимпийцы должны предоставить до 1 декабря. Требования касаются всех членов делегации, включая тренеров и персонал. Спортсмены национальной команды, не прошедшие вакцинацию от ковида, не смогут пользоваться спортивными объектами, которые работают под эгидой USOPC.



От прививки можно отказаться по медицинским или религиозным причинам. Каждый такой запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.



XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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