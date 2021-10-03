Кафельников: госпожа Винер сама в состоянии купить автомобили сёстрам Авериным

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о критике в адрес победителя Игр в Токио гимнаста Артура Далалояна, который посчитал не совсем справедливым вручение BMW Х5 Дине Авериной, завоевавшей серебро в художественной гимнастике.

«По большому счёту мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалолян просто высказал своё мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его словах ни к чему.

Сёстры Аверины получили свои машины, но главное не это, а то, что они не сумели завоевать золото Олимпийских игр. Более того, такая возможность им может больше не представится. А автомобили им мог вручить кто угодно. Госпожа Винер в состоянии сама купить их Дине и Арине, имея такого богатого мужа. К тому же у нас есть много других олимпийцев, которые живут за чертой бедности.

Теперь ведь подобных случаев может быть много. Конечно, в наши времена всё было проще. Я человек старой закалки и за победу на Олимпийских играх в Сиднее получил 37 тысяч долларов», — приводит слова Кафельникова RT.