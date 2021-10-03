Кафельников: госпожа Винер сама в состоянии купить автомобили сёстрам Авериным

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о критике в адрес победителя Игр в Токио гимнаста Артура Далалояна, который посчитал не совсем справедливым вручение BMW Х5 Дине Авериной, завоевавшей серебро в художественной гимнастике.
«По большому счёту мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалолян просто высказал своё мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его словах ни к чему.
Сёстры Аверины получили свои машины, но главное не это, а то, что они не сумели завоевать золото Олимпийских игр. Более того, такая возможность им может больше не представится. А автомобили им мог вручить кто угодно. Госпожа Винер в состоянии сама купить их Дине и Арине, имея такого богатого мужа. К тому же у нас есть много других олимпийцев, которые живут за чертой бедности.
Теперь ведь подобных случаев может быть много. Конечно, в наши времена всё было проще. Я человек старой закалки и за победу на Олимпийских играх в Сиднее получил 37 тысяч долларов», — приводит слова Кафельникова RT.
- 3 октября 2021
-
20:58
-
20:42
-
18:00
- 2 октября 2021
-
16:00
-
12:59
-
12:00
- 1 октября 2021
-
18:26
-
14:34
-
09:49
-
09:34
-
09:01
-
08:58
- 30 сентября 2021
-
15:23
-
11:21
- 29 сентября 2021
-
18:37
-
11:20
-
10:29
-
10:09
- 28 сентября 2021
-
12:03
-
11:10
- 25 сентября 2021
-
21:00
-
20:17
-
16:32
-
15:19
-
13:18
-
12:04
- 24 сентября 2021
-
21:36
-
10:14
-
08:17
-
00:15
- 23 сентября 2021
-
21:52
-
18:36
-
11:06
-
09:56
- 22 сентября 2021
-
18:14