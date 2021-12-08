Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Министр спорта: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду

Министр спорта: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду
Комментарии

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин заявил, что у страны есть намерение провести ещё одни Олимпийские игры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. В 1980 году в Москве состоялась летняя Олимпиада, в 2014 году в Сочи — зимняя.

«У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы — при определённом политическом решении. Не исключаю, что Россия ещё будет претендовать на проведение Игр», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Министр спорта России отреагировал на дипбойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021