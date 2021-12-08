Министр спорта: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин заявил, что у страны есть намерение провести ещё одни Олимпийские игры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. В 1980 году в Москве состоялась летняя Олимпиада, в 2014 году в Сочи — зимняя.

«У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы — при определённом политическом решении. Не исключаю, что Россия ещё будет претендовать на проведение Игр», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».