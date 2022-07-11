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В МОК назвали «маловероятными» шансы на участие россиян в Олимпийских играх — 2024

В МОК назвали «маловероятными» шансы на участие россиян в Олимпийских играх — 2024
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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член МОК Крейг Риди оценил возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Теперь, примерно за два года до начала Олимпийских игр, возникла проблема – начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по чёткой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях.

Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта (велоспорт, дзюдо, теннис), которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен.

Также, если думать о спортсменах из других стран, очень сложно будет сказать им на полпути: «Все вы, кто уже прошёл квалификацию, мы изменили правила», — приводит слова Риди The Guardian.

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