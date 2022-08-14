Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч «Спартак» — «Сочи»

Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч «Спартак» — «Сочи»
Комментарии

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч между «Спартаком» и «Сочи».

«Я пришла по собственной инициативе. Буквально позавчера я была в Воронеже на футбольном матче — мне очень понравилось. Я решила съездить ещё раз. Мой тренер болеет за «Спартак»: решила, что мне тоже нужно обязательно посетить игру команды.

Я впервые была на футболе. Мне очень понравилось, меня впечатлили масштабы. Я ещё смотрела с точки зрения спортсмена — мне было классно», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч «Спартак» — «Сочи» проходит в эти минуты. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022