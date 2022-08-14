Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч «Спартак» — «Сочи»
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Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч между «Спартаком» и «Сочи».
«Я пришла по собственной инициативе. Буквально позавчера я была в Воронеже на футбольном матче — мне очень понравилось. Я решила съездить ещё раз. Мой тренер болеет за «Спартак»: решила, что мне тоже нужно обязательно посетить игру команды.
Я впервые была на футболе. Мне очень понравилось, меня впечатлили масштабы. Я ещё смотрела с точки зрения спортсмена — мне было классно», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Матч «Спартак» — «Сочи» проходит в эти минуты. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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