Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч «Спартак» — «Сочи»

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, почему решила посетить футбольный матч между «Спартаком» и «Сочи».

«Я пришла по собственной инициативе. Буквально позавчера я была в Воронеже на футбольном матче — мне очень понравилось. Я решила съездить ещё раз. Мой тренер болеет за «Спартак»: решила, что мне тоже нужно обязательно посетить игру команды.



Я впервые была на футболе. Мне очень понравилось, меня впечатлили масштабы. Я ещё смотрела с точки зрения спортсмена — мне было классно», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч «Спартак» — «Сочи» проходит в эти минуты. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.