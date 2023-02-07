Сушинский: россиянам предложили выступить на ОИ в команде беженцев? Мэр Парижа покурил

Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года до завершения конфликта с Украиной.

Менее двух недель назад Идальго, наоборот, поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Как команда беженцев попадёт на Олимпийские игры? Там же отбор должен быть. Мне кажется, мэр Парижа что-то покурил. Там вроде не легализовали марихуану.



Мэр Парижа — женщина? Видите, насколько хорошо я знаю мэра Парижа. Негативно отношусь к таким предложениям», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.