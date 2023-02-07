Сушинский: россиянам предложили выступить на ОИ в команде беженцев? Мэр Парижа покурил
Поделиться
Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года до завершения конфликта с Украиной.
Менее двух недель назад Идальго, наоборот, поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.
«Как команда беженцев попадёт на Олимпийские игры? Там же отбор должен быть. Мне кажется, мэр Парижа что-то покурил. Там вроде не легализовали марихуану.
Мэр Парижа — женщина? Видите, насколько хорошо я знаю мэра Парижа. Негативно отношусь к таким предложениям», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
17:10
-
15:23
-
14:46
- 6 февраля 2023
-
18:25
-
12:00
-
11:49
- 5 февраля 2023
-
19:33
- 4 февраля 2023
-
16:59
-
15:52
-
10:38
- 3 февраля 2023
-
20:10
-
19:39
-
19:13
- 2 февраля 2023
-
17:55
-
17:45
-
17:29
-
15:36
-
15:04
-
12:12
- 1 февраля 2023
-
14:11
-
13:33
- 31 января 2023
-
23:16
-
20:18
-
18:41
-
18:23
-
18:12
-
00:49
- 30 января 2023
-
20:29
-
18:35
- 29 января 2023
-
13:31
- 28 января 2023
-
14:06
-
13:36
-
09:58
- 27 января 2023
-
11:41
-
11:30
Партнерский контент