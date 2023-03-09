Забастовка энергетиков оставила без света олимпийские объекты во Франции

Большая спортивная арена «Стад де Франс» и некоторые строящиеся объекты олимпийской деревни Игр 2024 года в северном пригороде Сен-Дени на окраине Парижа остались без электроснабжения из-за забастовки энергетиков, сообщает Reuters.

Десятки представителей электроэнергетической и газовой промышленности (IEG) этого района Франции прекратили работу и вышли из офисов. Лектричества не было также в трех центрах обработки данных в Сен-Дени и во всех коммерческих центрах вокруг «Стад де Франс».

Отключение электроэнергии является частью продолжающейся забастовки, вызванной планами правительства отсрочить пенсионный возраст на два года — до 64 лет.

Летние Олимпийские игры 2024 года по плану должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.