Забастовка энергетиков оставила без света олимпийские объекты во Франции
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Большая спортивная арена «Стад де Франс» и некоторые строящиеся объекты олимпийской деревни Игр 2024 года в северном пригороде Сен-Дени на окраине Парижа остались без электроснабжения из-за забастовки энергетиков, сообщает Reuters.
Десятки представителей электроэнергетической и газовой промышленности (IEG) этого района Франции прекратили работу и вышли из офисов. Лектричества не было также в трех центрах обработки данных в Сен-Дени и во всех коммерческих центрах вокруг «Стад де Франс».
Отключение электроэнергии является частью продолжающейся забастовки, вызванной планами правительства отсрочить пенсионный возраст на два года — до 64 лет.
Летние Олимпийские игры 2024 года по плану должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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