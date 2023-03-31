Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами
Комментарии

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что укранским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года вместе с россиянами.

«На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной», — приводит слова Немчинова Суспільне Спорт.

Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже будет принято за год до старта турнира.

Материалы по теме
«Золотая медаль за трусость». На Западе жёстко раскритиковали решение МОК по России
«Золотая медаль за трусость». На Западе жёстко раскритиковали решение МОК по России
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023