Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами
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Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что укранским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года вместе с россиянами.
«На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной», — приводит слова Немчинова Суспільне Спорт.
Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже будет принято за год до старта турнира.
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