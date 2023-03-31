Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что укранским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года вместе с россиянами.

«На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной», — приводит слова Немчинова Суспільне Спорт.

Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже будет принято за год до старта турнира.