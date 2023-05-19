Парижский монетный двор представил серию монет, посвящённую Олимпиаде 2024 года

Парижский монетный двор представил серию монет, посвящённую Олимпийским играм и Паралимпиаде 2024 года, которые пройдут во Франции. Изображения изделий опубликованы на официальном сайте компании.

На каждой монете изображён талисман Олимпиады Фриж, прообразом которого выступил традиционный фригийский колпак. Имя и образ символа символизируют свободу и олицетворяют фигуры из истории Франции. На продукции монетного двора Фриж практикуется в различных видах спорта: начиная от скейтборда и регби, заканчивая велоспортом, художественной гимнастикой и паралимпийской лёгкой атлетикой.

Серебряная монета Tous engagés номиналом € 50 Фото: Парижский монетный двор

Монеты представлены в золоте и серебре, их номинал колеблется от € 10 до € 500. Изображение Фрижа оформлено как в цветной гравировке, так и в однотонной к фону.