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Париж откажется от использования одноразового пластика на ОИ-2024

Париж откажется от использования одноразового пластика на ОИ-2024
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город планирует запретить одноразовый пластик во время проведения Олимпийских игр 2024 года для борьбы с глобальным кризисом пластикового загрязнения.

«Мы решили сделать Олимпийские игры первым крупным событием без одноразового пластика», — приводит Reuters слова Идальго. «Пластик остаётся серьёзной глобальной проблемой: каждый год 14 000 млекопитающих и 1,4 млн морских птиц погибают из-за проглатывания пластиковых отходов», — также сообщается в заявлении офиса мэра Парижа.

Посетителям временных олимпийских площадок во французской столице вход будет разрешён только без пластиковых бутылок. Спонсор Игр-2024 компания «Кока-Кола» собирается распространять свою продукцию в многоразовых стеклянных бутылках и в более чем 200 фонтанчиках с газированной водой, которые будут переустановлены в других местах после Олимпиады.

Многоразовые стаканчики также будут использоваться спортсменами для освежения во время олимпийского марафона.

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