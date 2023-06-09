Бах поблагодарил Макрона за слова о возвращении россиян на международные турниры
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже, сообщается на официальном сайте МОК.
Сообщается, Бах и Макрон обсудили подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Бах поблагодарил президента Макрона за недавнее заявление на саммите G7 в Японии относительно автономии спорта и условий участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствии с рекомендациями МОК.
Также стороны подтвердили, что решение об участии этих спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято МОК в нужное время, и что они будут продолжать сотрудничество и в этом отношении.
Олимпиада во Франции пройдёт с 26 июня по 11 августа.
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