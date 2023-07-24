Украина разрешит атлетам участвовать во всех турнирах, если Россию отстранят от ОИ-2024

Министр молодёжи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт рассказал, что министерство может пересмотреть приказ о запрете украинцам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами, а также сообщил, что оно ведёт работу по недопуску спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

«Как мы прочитали на сайте МОК, через несколько дней будут отправлены приглашения об участии в Олимпийских играх всем странам в мире, но не будет приглашена Российская Федерация и Беларусь. И это, я считаю, уже какая-то победа и нашего спортивного сообщества, и министерства, и НОК. Потому что постоянно работаем и будем работать, чтобы россиян и белорусов не было.

И так как сейчас россиянам и белорусам не будут высланы приглашения, то России и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. Сейчас мы уже начали дискуссию по поводу возможности того, чтобы наши спортсмены принимали участие во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, если РФ и Беларуси не будет на Играх», — цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.

Напомним, сейчас на Украине введён запрет на участие спортсменов в одних и тех же турнирах с россиянами и белорусами.