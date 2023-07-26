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Эммануэль Макрон: Франция будет готова к Олимпийским играм 2024 года

Эммануэль Макрон: Франция будет готова к Олимпийским играм 2024 года
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна готова к проведению летних Олимпийских игр 2024 года, а также рассказал об организации безопасности на соревнованиях.

«Это большая всестороняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура Парижа. Это позволяет мне утверждать, что мы готовы ко всем сценариям развития событий.

Что касается обеспечения безопасности, мы учимся на опыте других стран-хозяев соревнований и мобилизуем все силы, от полиции до частных охранных предприятий. Франция покажет, на что она способна. Мы будем готовы к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм", — приводит слова Макрона France Info.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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