Эммануэль Макрон: Франция будет готова к Олимпийским играм 2024 года

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна готова к проведению летних Олимпийских игр 2024 года, а также рассказал об организации безопасности на соревнованиях.
«Это большая всестороняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура Парижа. Это позволяет мне утверждать, что мы готовы ко всем сценариям развития событий.
Что касается обеспечения безопасности, мы учимся на опыте других стран-хозяев соревнований и мобилизуем все силы, от полиции до частных охранных предприятий. Франция покажет, на что она способна. Мы будем готовы к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм", — приводит слова Макрона France Info.
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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