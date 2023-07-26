Решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду в Париже не будет принято в октябре

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в 2024 году будет зависеть от развития ситуации, а примут его без каких-либо конкретных временных рамок.
«Решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают эти условия. Опираясь на результат, в своё время мы примем решение, и это не произойдёт в октябре.
МОК не будет устанавливать дедлайн для проверки соблюдения условий, чтобы не получилось так, что до определённой даты все ведут себя хорошо, а после принятия решения меняют своё поведение», — сказал Бах во время общения с журналистами.
Ранее МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут приглашены на Олимпиаду в Париже 26 июля. Предполагалось, что решение о допуске будет принято на сессии МОК, которая пройдёт в Мумбаи (Индия) с 14 по 17 октября.
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